iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : tout ce qu'il faut retenir des nouveaux smartphones d'Apple

Sous le capot, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max adoptent la nouvelle puce A17 Pro et entérinent un changement de l'an dernier qui devient donc une habitude : les iPhone « non Pro » conservent une année de retard sur l'architecture embarquée. On en reparle plus bas. Ce nouveau chipset, gravé en 3 nm, offre comme d'habitude des performances toujours plus décoiffantes tout en garantissant une consommation électrique plus sobre. Tellement décoiffantes, d'aileurs, que Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et le futur Assassin's Creed Mirage seront tous trois disponibles… sur l'iPhone 15 Pro ! Impressionnant.