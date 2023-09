Lancement de l'iPhone 15 : que faut-il attendre de la keynote ? À quelle heure ? Comment la regarder en direct ?

L'une des grandes nouveautés de cette année est l'abandon du traditionnel port Lightning propriétaire pour l'adoption du standard universel USB-C. D'après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple va faire passer ce changement pour une innovation majeure au service des consommateurs, alors qu'elle s'est en fait vu forcer la main par l'Union européenne à ce sujet, et qu'elle a longtemps critiqué cette obligation imposée par l'UE. Une connectique USB 2.0 peu véloce est attendue sur les iPhone 15 et 15 Plus, alors que les versions Pro bénéficieraient d'une prise USB 3.2 plus récente.

Les iPhone 15 et 15 Plus devraient adopter le design avec Dynamic Island, réservé aux Pro sur la génération précédente, pour définitivement dire adieu à l'encoche, moquée par les utilisateurs d'Android. Nous pouvons nous attendre à un bon de performances grâce à la puce A17 Bionic, la première gravée en 3 nm, qui devrait aussi assurer une meilleure efficience énergétique, et à des capteurs photo plus ambitieux sur les iPhone 15 Pro.