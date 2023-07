Pourquoi, comme à chaque sortie, les iPhone 15 et 15 Pro pourraient coûter encore plus cher

Apple suivrait alors une tendance lourde du marché, où l'ensemble des acteurs revoit à la hausse le coût de leurs meilleurs appareils, à l'image de ce qui devrait être officialisé demain par Samsung pour ses Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

Mais cette décision devrait aussi permettre à la firme à la pomme croquée de continuer à accroître ses revenus tout en tablant sur une stagnation de ses ventes, qui devraient pour 2023 rester au même niveau que le volume enregistré l'an dernier, soit environ 85 millions d'unités écoulées.

De nombreux changements sont attendus pour cette série. L'encoche devrait ainsi définitivement faire ses adieux sur l'ensemble des modèles, alors que les appareils devraient intégrer de plus grosses batteries, construites à l'aide d'une technologie plus performante. Pour encore plus attirer le consommateur ?