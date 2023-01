Les iPhone 15 Pro et Ultra pourraient être encore plus chers... mais comment Apple va-t-elle le justifier ?

Si nous en croyons un nouveau rapport publié sur le réseau social chinois Weibo, l'iPhone 15 sera impacté par des hausses de prix. Cette tendance concernerait uniquement les versions Pro et Ultra. De leur côté, le modèle standard et Plus ne devraient pas être touchés (on parle d'une hypothétique baisse). Pour le moment, il est impossible de connaître les prix des deux iPhone 15 les plus chers, mais on devrait se situer au-delà des 1 349 euros de l'iPhone 14 Pro et des 1 479 euros de l'iPhone 14 Pro Max.