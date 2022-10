Si cette rumeur est vraie, le prix de l'iPhone 15 Ultra pourrait exploser tout ce qu'on a déjà connu

Le monde est victime d'une inflation généralisée, causée par plusieurs facteurs comme la faible disponibilité en semi-conducteurs, la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts de l'énergie et de certaines matières premières, sans oublier la chute de l'euro face au dollar.

Ces différentes crises ont des impacts sur les prix de l'ensemble des biens de consommation et la main d'Apple n'a pas tremblé lorsque les prix des iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont été annoncés.

Pas un seul nouvel iPhone n'est aujourd'hui proposé à moins de 1 000 euros, avec des augmentations comprises entre 100 et 200 euros par modèle. L'iPhone 14 Pro Max remporte la palme de cette hausse des prix avec un tarif de 1 469 euros pour la version 128 Go et de 2 129 euros pour la version 1 To.