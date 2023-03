Accrochez-vous, l'iPhone 15 Pro pourrait encore exploser les records... de prix

Selon lui, les nouveautés matérielles apportées par la firme de Cupertino aux configurations Pro de la série vont justifier un prix de vente plus élevé. Pour rappel, de précédents rapports faisaient état d'une volonté d'Apple de différencier encore plus profondément ses iPhone Pro des modèles classiques et d'offrir une expérience encore plus haut de gamme.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max pourraient être équipés d'un châssis en titane, de boutons physiques mieux intégrés au corps de l'appareil avec retour haptique, afficher des bordures plus fines autour de l'écran, embarquer un nouveau SoC A17 et une plus grande quantité de RAM, ainsi que se doter d'un téléobjectif périscopique améliorant les capacités du zoom optique.

Les deux appareils devraient également conserver Dynamic Island pour l'optique frontale, alors que le passage du port Lightning à l'USB-C devrait s'opérer cette année.