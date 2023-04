Smartphones : le marché dégringole, sauf pour...

Concernant le classement des différents constructeurs, c'est Samsung qui reprend la première place avec 60,5 millions d'exemplaires expédiés, mais une baisse de 18,9 % par rapport à l'année précédente. Xiaomi enregistre la chute la plus importante, et si la marque garde la troisième place, elle n'a expédié « que » 30,5 millions de smartphones, contre 40 millions un an auparavant.

OPPO limite la casse avec une baisse de 6,7 % de ses ventes, tandis que vivo, très présent sur le marché asiatique, dévisse avec une chute de 18,8 % des ventes de ses smartphones.

La seule marque à garder la tête haute est Apple, deuxième vendeur mondial de smartphones avec une baisse très contenue de ses ventes à 2,3 % et 55,2 millions d'iPhone vendus. IDC explique cette bonne tenue par le profil des clients de la marque, plus aisés et capables de renouveler leurs téléphones pour des modèles très haut de gamme malgré la conjoncture économique.