Pourquoi le marché du smartphone fait-il la grimace ?

Du côté des smartphones, le constat n'est pas plus joyeux. L'année dernière, les ventes ont été au plus bas depuis très longtemps. Si pas moins de 300 millions d'appareils ont été écoulés au cours du quatrième trimestre 2022, on notait alors une baisse de 18,3 % par rapport à la même période de l'année précédente. Et visiblement, la situation ne s'est pas améliorée en ce début d'année 2023… Mais est-ce si étonnant que ça ?