Les plus gros vendeurs durant cette période ont été Samsung (18% des parts de marché), Apple (18%), suivi en troisième position par Xiaomi (14%), puis par Oppo (9%) et Vivo (9%).

Et si tous ces géants du secteur vivent une bonne période, c'est surtout Apple qui est à la fête. « Apple a atteint son volume le plus élevé au troisième trimestre et n'a jamais été aussi proche de la première place sur le marché mondial des smartphones au cours d'un trimestre » a ainsi observé l'analyste au sein de Canalys, Runar Bjørhovde.

De quoi faire espérer la marque à la pomme croquée et lui donner du baume au cœur, alors qu'actuellement, son tout dernier modèle, l'iPhone 16, n'atteint pour le moment pas les chiffres attendus - au point que la production a même dû être revue à la baisse.