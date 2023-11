Les ventes mondiales de smartphones se portent un peu mieux, de bon augure pour 2024 ?

Selon les analystes de Canalys, le marché devrait croître de 4 % en 2024 par rapport à 2023, qui avait enregistré une baisse de 5 % depuis 2022. Pas de quoi retrouver les chiffres records de 2017 et ses plus de 1,4 milliard d'appareils écoulés dans le monde. Mais, les ventes devraient être positives jusqu'en 2027, pour atteindre les 1,25 milliard de smartphones vendus par an, contre 1,13 milliard cette année.

« L'industrie du smartphone sort clairement de ses jours les plus sombres », rassure Toby Zhu, analyste principal chez Canalys. Le marché européen devrait connaître la plus forte croissance, avec 7 %, suivi de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec 6 % chacun. La Chine et l'Amérique du Nord, deux marchés très importants, seront légèrement à la traîne et pourraient enregistrer des changements respectifs de 2 % et -2 %.