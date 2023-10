Pixel 8 Pro : question réparabilité, le mobile de Google fait (un peu) mieux que l’iPhone 15 Pro

On savait déjà que le Pixel 8 était plus facile à réparer que son prédécesseur et, fort heureusement, le Pixel 8 Pro l’est aussi. Passé entre les mains expertes d’iFixit, le spécialiste du démontage et de la réparabilité des gadgets électroniques, le dernier smartphone ultra haut de gamme de Google s’est laissé ausculter sans trop de résistance. Quelques petits secrets intéressants en sont sortis, notamment pour ce qui est de la disponibilité et de la compatibilité des pièces détachées.