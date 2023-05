Réparabilité des produits Apple : pourquoi une nouvelle enquête s'ouvre en France ?

Et l'association espère que ce mouvement judiciaire pourrait pousser Apple à revoir sa copie. « À l’occasion de la venue à Paris de Tim Cook, le directeur général d’Apple, dans un mois, pour l’évènement VivaTech, HOP appelle le fabricant de smartphones à garantir le droit à la réparabilité de ses appareils dans une logique d’économie circulaire sincère », est-il ainsi expliqué.

Parmi les autres griefs de HOP, on retrouve notamment la difficulté de trouver rapidement des pièces détachées en dehors du réseau d'Apple, et les difficultés de fonctionnement du récent programme Do It Yourself, lancé en décembre dernier par Apple. Ce dernier « se révèle dans les faits cher et absurde (il faut par exemple commander deux valises d’outils de 35 kg pour réparer une batterie) » si l'on en croit les propos de l'organisme militant.