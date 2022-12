Apple vous permet enfin de réparer votre ordinateur vous-même en France !

À l'heure actuelle, le site d'Apple met en avant plus de 200 pièces de rechange et autres outils individuels à destination des gammes iPhone 12, iPhone 13, iPhone SE (3e génération) et MacBook. Notons que la série iPhone 14 n'est pour l'instant pas concernée. De plus, des manuels de réparation officiels sont également proposés à la vente. Bref, tout le nécessaire est là.