Apple en fait plus pour vous inciter à réparer votre iPhone avec un nouvel outil en ligne

Cela peut paraître surprenant pour une société dont l'objectif est de voir ses ventes croître d'année en année, mais Apple communique de longue date sur ses efforts en matière de durabilité et de réparabilité. Si les iPhone ont été autrefois pointés du doigt pour leur fermeture, la marque propose aujourd'hui des smartphones plus simples à ouvrir et à réparer en cas de dommage.

Le dernier effort de la marque en ce sens est l'arrivée en France et dans le reste de l'Europe d'un nouvel outil en ligne, Self Service Repair Diagnostics. Ce dernier permet aux utilisateurs d'identifier précisément la cause d'une panne ou d'un dysfonctionnement sans bouger de chez eux avant d'initier une réparation.