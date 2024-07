L'application officielle de diagnostic de l'iPhone arrive enfin en France ! On vous explique comment l'utiliser

Lancé aux États-Unis en fin d'année dernière, le service Diagnostics d'Apple donne aux utilisateurs la possibilité de tester leurs produits afin de s'assurer de la fonctionnalité et des performances optimales des pièces. Le service peut notamment aider à identifier les pièces qui pourraient avoir besoin d'une réparation ou d'un remplacement.

Depuis peu, le service Apple Diagnostics for Self Service Repair est également disponible en Europe et prend désormais en charge les iPhone, Mac et Studio Display dans un total de 33 pays (dont la France) et en 24 langues.