Après Samsung et Google, Apple va vous proposer de réparer vous-même votre iPhone

Dans un premier temps, vérifiez que le programme de réparation est bien disponible pour votre iPhone. Ensuite, assurez-vous que la partie endommagée est remplaçable. Vous pouvez changer la batterie, l'écran avant, l'appareil photo, le haut-parleur inférieur, le tiroir SIM et le moteur tactile.

Avant de commencer, il est impératif de lire le manuel. Les réparations ne sont pas simples, elles demandent l'utilisation d'outils et de machines complexes, comme une presse pour l'écran et une autre pour la batterie. Le manuel vous informe aussi des risques que vous prenez et vous demande de vous équiper de gants et de lunettes afin d'éviter tout accident.

Si vous vous sentez prêt, il ne vous reste plus qu'à commander les pièces de rechange nécessaires en utilisant un code inscrit dans le manuel (il permet de vérifier que vous avez lu les instructions). Le prix du kit de réparation varie pour chaque pièce et peut aller jusqu'à plus de 200 euros. Ce service n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis, mais il devrait arriver en France avant la fin de l'année.