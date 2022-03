L'iPhone SE 3 aussi puissant que l'iPhone 13 ?

En effet, le nouvel iPhone SE 3 affiche un score de 1695 en single-core et de 4021 en multi-core. Du côte de l'iPhone 13, ces mêmes tests affichaient un score de 1686 et 4489. Les tests menées par Geekbench permettent également d'attester que l'iPhone SE 3 dispose de 4 Go de RAM, contre 3 Go pour la génération précédente. De quoi permettre à l'iPhone SE 3 de revendiquer une puissance environ 30 % supérieure à celle de son prédécesseur.