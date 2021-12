Un iPhone SE 3 pour 2022 ? C'est bien ce qui semble se profiler

Mais à quoi faut-il s'attendre outre cette compatibilité 5G ? À en croire le bien connu Ming-Chi Kuo, l'iPhone SE 3 serait pourvu du même design que son prédécesseur. C'est-à-dire un iPhone 8 remis au goût du jour, pour résumer.

On y retrouverait le même écran LCD IPS de 4,7 pouces, le même bouton Home et son capteur Touch ID, et surtout le même capteur photo 12 mégapixels qui a accompagné les utilisateurs et utilisatrices d'iPhone pendant de longues, très longues années lors de la précédente décennie.

Toutefois, et pour y revenir, la disponibilité de la 5G dans ce nouveau modèle laisse entendre qu'Apple l'équiperait d'une puce de dernière génération. En 2020, l'iPhone SE était équipé d'un SoC A13 identique à l'iPhone 11 qui venait juste de sortir. On doit donc pouvoir miser quelques billets sur un nouveau modèle équipé du surpuissant A15 qui offre aux iPhone 13 et iPhone 13 Pro des performances hallucinantes.

Quoi qu'il en soit : il s'agira de garder un œil ouvert en début d'année. L'actuel iPhone SE avait été lancé par surprise le 15 avril 2020.