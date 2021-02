Pas d’iPhone SE 3 cette année : il faudra attendre le début d’année prochaine selon un analyste

Alors, qui croire ? Nous avons d’un côté William Yang qui joue la prudence et table sur 2022, de l’autre, l’indécrottable Ming-Chi Kuo qui déclarait il y a peu qu’il ne faut pas s’attendre à voir un nouvel iPhone SE au cours du premier semestre 2021, et enfin, Mac Otakara qui prédit carrément un lancement en avril prochain. Comme tous les ans, les fuites se suivent et ne se ressemblent pas.

Des trois sources, on peut déjà considérer que cette dernière est de très loin la plus optimiste. Rappelons qu’Apple a dû décaler (et scinder) la sortie de ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro en automne dernier à cause d’importantes pénuries de composants causées par la pandémie de COVID-19. Et quiconque cherche actuellement, soit à se procurer une console de nouvelle génération, soit à s’offrir une nouvelle carte graphique ou un processeur dernier cri, sait que les délais d’approvisionnement sont aussi flous qu’un matin brumeux à Silent Hill…