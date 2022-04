Comment Samsung veut permettre de réparer vos smartphones pour pas cher

Samsung s'engage donc dans une nouvelle démarche pour réduire le coût des réparations de ses smartphones en utilisant des pièces recyclées. Ce programme, prévu pour un lancement au premier semestre 2022, pourrait par exemple diviser par deux le prix de remplacement d'un écran cassé. Afin de conserver une certaine rigueur quant à la qualité des pièces détachées d'occasion, il semblerait que le fabricant ait fait le choix de mettre en place une certification de reconditionnement.

Les faits décrits ne sont pourtant pas si étonnant, puisqu'ils font suite à l'annonce récente par Samsung du lancement d'un programme de réparation « Do It Yourself », en partenariat avec iFixit. Il serait alors possible pour tout consommateur de se procurer ces pièces détachées et certifiées de manière sûre.