Le Samsung Galaxy S22 est tout aussi simple à démonter que son prédécesseur

Lors de son Unpacked annuel qui s'est tenu la semaine dernière, Samsung a dévoilé ses trois nouveaux smartphones , à savoir les Galaxy S22 et S22+ mais aussi le successeur spirituel du Galaxy Note, le Samsung Galaxy S22 Ultra . Si le design est proche de la gamme S21 , le constructeur sud-coréen n'a pas non plus réinventé la roue pour l'agencement intérieur.