iPhone 12 et 12 mini : Apple bientôt capable de réparer la vitre arrière sans changer tout l'appareil (ah !)

Exclusive aux iPhone 12 et 12 mini, cette nouvelle méthode de réparation devrait permettre de réduire la durée d'intervention pour certains clients. Au lieu d'attendre la réception d'un nouvel iPhone, le réparateur pourra en effet procéder directement à la réparation de l'appareil d'origine, qui pourrait ainsi être théoriquement utilisable de nouveau au bout de quelques heures s'il dispose de pièces de remplacement en stock.

Le remplacement de pièces en lieu et place d'un changement pur et simple d'iPhone s'inscrit aussi dans les efforts d'Apple visant à réduire son empreinte carbone. Il sera intéressant de voir si la firme étendra cette méthode à ses autres iPhone et notamment aux iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max… qui sont peu ou prou construits de la même manière que les iPhone 12 et 12 mini.