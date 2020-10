L'iPhone 12 et 12 Pro partagent bon nombre de pièces... et une réparabilité moyenne

Concernant la réparabilité, iFixit accorde aux iPhone 12 la note de 6 sur 10, soit la même note que les précédents iPhone.

Dans le détail le site souligne qu'Apple a rendu plus accessibles les haut-parleurs en utilisant des joints en caoutchouc et des vis pour le maintien des grilles à la place d'une colle. Les haut-parleurs devant être retirés pour accéder à la batterie, cette nouveauté permettra une réparation plus facile. La conception de l'iPhone 12 est dans l'ensemble plus « modulaire » et facilitera le travail des techniciens.

iFixit regrette néanmoins le nombre de types de vis utilisés pour fixer les différents composants, qui peut rapidement virer au casse-tête lors du remontage ainsi que les différents joints qui renforcent l'étanchéité de l'iPhone 12 mais qui rendent plus difficiles le retrait de certaines parties comme l'écran. Et comme sur l'iPhone X et l'iPhone 11 le remplacement de la vitre arrière exigera le remplacement complet de tous les composants et vous coutera entre 477 et 591 euros en Apple Store.