iPhone 14 : de réels efforts sur la réparabilité ?

Ce lundi, iFixit s'est décidé à démonter l'iPhone 14. La vidéo réalisée à cette occasion démontre parfaitement qu'Apple s'est nettement améliorée dans ce domaine. Le technicien explique que l'opération s'effectue facilement et sans aucun risque pour l'intégrité du téléphone. Les fameuses soudures et la colle ne sont plus d'actualité. De plus, l'écran et la plaque arrière du mobile se séparent en retirant seulement une petite paire de vis. La manipulation semble abordable pour presque tout le monde.