Un iPhone toujours plus cher et une réparabilité qui n'évolue presque pas

Depuis plusieurs mois, les constructeurs d'appareils électroniques sont tenus de faire figurer sur les fiches techniques de leurs smartphones un indice de réparabilité. C'est une obligation légale imposée aux fabricants de smartphones ou tablettes, qui seront bientôt rejoints par les constructeurs de lave-linge et d'aspirateurs.

Cette note sur 10 est basée sur plusieurs critères qui vont de la facilité à démonter l'appareil pour accéder aux composants à la disponibilité des pièces par le constructeur, en passant par le prix de ces pièces détachées.

Comme prévu par la loi, Apple a publié sur son site officiel les grilles d'analyse et de notation de ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro, et les choses n'évoluent qu'à la marge sur ces deux appareils par rapport à leurs prédécesseurs.