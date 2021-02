Apple affiche l'indice de réparabilité de ses appareils sur l'Apple Store

La marque a commencé a afficher les indices de réparabilité à la fois sur son site web, mais aussi sur son application mobile Apple Store.

Ils se présentent sous la forme d'un score sur 10, de la même manière que le Nutri-Score qui classe les aliments selon leur valeur nutritionnelle. Plus la valeur est élevée, plus il est possible de réparer tout ou partie de l'appareil pour le garder le plus longtemps possible et éviter un nouvel achat.

Apple ne présente toutefois pas cet indice sur ses pages de présentation. Pour le retrouver, il faut se rendre sur la fiche produit d'un iPhone ou d'un MacBook et configurer son appareil avant de le voir apparaître aux côtés du bouton permettant de procéder au paiement.