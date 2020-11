Le Parlement européen progresse en faveur d'un droit à la réparation des produits électroniques

Tout d’abord, il serait exigé de chaque constructeur d’afficher un score de réparabilité (établi par un tiers), qui permettrait au consommateur de savoir en un coup d’œil la facilité avec laquelle il pourra réparer un appareil. La France a déjà mis en mouvement l'instauration d'un tel score, puisque nous le verrons apparaître dans les rayons dès le 1er janvier 2021.

Autre mesure possible : imposer une transparence sur la disponibilité des pièces détachées. Certaines marques et revendeurs se prêtent déjà au jeu, mais cela pourrait bien devenir obligatoire. Enfin, des plans et guides de réparation peuvent accompagner les appareils, en plus du traditionnel mode d’emploi.