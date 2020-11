L'indice de réparabilité sera déployé en France le 1er janvier : qu'est-ce qui va changer ?

À l’instar des notes attribuées par le site iFixit, celles de l’indice vont de 1 à 10. La notation prend en compte cinq critères : la facilité de réparation, qui inclut l'accessibilité des outils requis et la qualité de la documentation fournie par le constructeur ; la disponibilité et le prix des pièces détachées ; enfin, le dernier critère dépend du produit. Dans le cas d'un smartphone ou d'un ordinateur par exemple, le support logiciel — pertinent, quand on considère que plus de quatre consommateurs sur 10 ont une machine avec un OS obsolète ou en fin de vie.