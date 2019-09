Plus de quatre consommateurs sur 10 tournent encore avec un OS obsolète ou en fin de vie

(© g0d4ather / Shutterstock.com)

Les utilisateurs d'OS dépassés plus exposés aux attaques que les autres

Une transition manquée

Source : Communiqué Kaspersky

Par insouciance, par nostalgie ou par impossibilité de faire autrement, beaucoup de consommateurs et entreprises font toujours confiance à des. Selon une récente étude réalisée par, l'un des leaders de la protection informatique,. Instantanément, on pense àet à. Des vieux de la vieille, comme on dit.Si plus de quatre consommateurs sur 10 font le choix de conserver un système d'exploitation obsolète, cette proportion est semblable, voire plus importante encore, chez les professionnels.et grandes entreprises tournent encore sous des systèmes qui ne sont plus vraiment pris en charge., dont le support fut stoppé il y a dix ans., alors que l'OS ne bénéficie plus de support depuis sept ans.Les utilisateurs sont peut-être moins nombreux qu'il y a quelques années à les utiliser, mais ils ne sont. Les hackers savent bien que des vulnérabilités peuvent être découvertes sur certains OS qui ne sont plus du tout protégés par un support technique.Microsoft a proposé dans le passé une, dont le support est assuré jusqu'en janvier 2023. Kaspersky a constaté qu'un certain nombre d'utilisateurs (1 % des consommateurs, 0,6 % des TPE et 0,4 % des PME et grandes entreprises) ontet restent cantonnés aujourd'hui à, alors même que la société américaine a mis fin à son support depuis bientôt quatre ans (janvier 2016).Si son support ne court que jusqu'en janvier 2020,, puisque 38 % des particuliers et TPE et 47 % des PME et grandes entreprises l'utilisent encore.(47 % des PC équipés pour les deux).», constate Tanguy de Coatpont, directeur général France de Kaspersky.