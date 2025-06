Chaque été, entre le mois de juillet et le mois d'août, les français sont des millions à partir en vacances. Ces derniers se reportent à plus 80% sur des destinations en France. Avec également l'Espagne, l'Italie et le Portugal comme destinations très prisées pour ceux qui choisissent un lieu de villégiature hors des frontières.

Les Français sont nombreux à prévoir leurs vacances longtemps à l'avance. Mais les décisions de dernière minute ont également du succès. Quelle que soit la préparation des vacanciers, très peu font appel à des agences (en ligne ou en physique). Le réflexe est plutôt, en 2025, de composer des vacances à la carte, en réservant sur internet.

Cependant, il y a un problème : les cybercriminels connaissent bien ces réflexes et en profitent. Le phénomène des escroqueries à la réservation d'hôtel se développe d'année en année. Avec à la clé de fortes sommes d'argent à jamais perdues par les vacanciers, qui doivent souvent faire une croix sur leur voyage.