Protéger ses données en ligne ? C’est fait. Masquer son adresse IP ? Aussi. Mais qu’en est-il des virus et malwares qui se glissent dans vos téléchargements ou s’infiltrent discrètement dans votre système ? Face à des menaces numériques toujours plus sophistiquées, un VPN seul ne suffit plus.

CyberGhost l’a bien compris et propose bien plus qu’un simple réseau privé virtuel. Avec son antivirus intégré, son gestionnaire de mises à jour et ses protections avancées pour tous les appareils, l’application se meut en suite de sécurité complète. Objectif : offrir une protection globale contre les malwares, ransomwares et autres menaces, sans compliquer l’expérience utilisateur.