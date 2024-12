Noël approche, et les achats de rigueur pour petits et grands, avec. C'est aussi une période où accroitre sa cyberconfidentialité est une bonne idée car les annonceurs et autres traqueurs en ligne raffolent de vos données. Pour cela, vous pouvez choisir la compagnie de CyberGhost VPN, qui obtient la note de 9,8/10 dans l'avis indépendant de la rédaction et se classe premier du comparatif dédié aux meilleurs réseaux privés chez Clubic.

Le concept même du VPN, c'est de pouvoir effectuer une requête sur votre navigateur Web sans que vous ne puissiez être identifié par des tiers, par exemple votre fournisseur d'accès à internet, ou tout autre collecteur potentiel de données. Pour Noël, faites au plus simple avec CyberGhost VPN en choisissant la France comme emplacement, parmi plus de 11 000 serveurs et 100 pays couverts.

De ce fait, vous obtenez une adresse IP différente de celle de votre appareil connecté. En plus, grâce à géolocalisation située en France, qui diffère de l'endroit où vous vous trouvez réellement, vous pouvez profiter des mêmes promotions de Noël, comme si vous n'utilisiez pas de VPN, par exemple.