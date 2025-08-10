Entre streaming sous le soleil et connexions partagées dans les clubs ou hôtels, les vacances riment aussi avec risques pour vos données. Pour profiter de vos contenus préférés et protéger toute la famille en ligne, voici notre nouveau top 3 des VPN en promo.
Que vous soyez en vacances à l’étranger pour profiter de vos séries, ou connecté au Wi-Fi commun d’un club ou d’un hôtel avec toute la famille, la sécurité et l’accès à vos contenus ne sont jamais garantis. Pour éviter les blocages géographiques et protéger vos données sur les réseaux partagés, un VPN reste l’allié le plus fiable.
Les 3 VPN en promotion à prendre dans sa valise :
CyberGhost VPN : une offre longue durée à prix mini
Vous voulez regarder vos séries préférées depuis l’étranger ou protéger toute la famille sur le Wi-Fi d’un hôtel ? CyberGhost propose en ce moment sa formule 2 ans + 2 mois offerts à seulement 2,19 € par mois. Ce tarif très compétitif permet de profiter d’un VPN fiable et complet sur le long terme, aussi bien pour contourner les restrictions géographiques que pour sécuriser les réseaux partagés en vacances. Facile à installer, il séduit par son vaste choix de serveurs et ses options pratiques comme l’IP dédiée. Dans notre test 2025, il a obtenu 8/10 pour sa stabilité, sa vitesse et son excellent rapport qualité/prix.
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Protéger sa vie numérique, que ce soit à la maison ou lors d’un séjour à l’étranger, peut vite devenir un casse-tête… sauf avec l’offre longue durée de CyberGhost. Proposé à 2,19 €/mois pour deux ans (avec deux mois supplémentaires offerts), ce VPN figure parmi les plus abordables tout en couvrant l’ensemble de vos appareils. Il autorise jusqu’à 7 connexions simultanées, avec des applications pour PC, Mac, smartphones, Smart TV et même routeurs, idéal pour sécuriser toute la famille sur un Wi-Fi partagé.
Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost permet de regarder ses contenus favoris où que l’on soit, sans blocage géographique, tout en chiffrant chaque connexion. Ses options comme le mode NoSpy, l’IP dédiée, le split tunneling ou le filtre anti-sites malveillants répondent aussi bien aux besoins des utilisateurs novices qu’à ceux qui veulent affiner leurs réglages.
Si vous recherchez un service extrêmement épuré ou ultra spécialisé dans certains usages techniques, d’autres solutions conviendront mieux. Mais pour profiter de ses abonnements en streaming et naviguer sereinement sur les réseaux partagés pendant les vacances, CyberGhost s’impose comme l’un des choix les plus pertinents de ce début août 2025.
ProtonVPN : transparence et sécurité pour toute la famille en voyage
Pour ceux qui veulent profiter de leurs contenus préférés à l’étranger tout en protégeant les données de toute la famille sur un Wi-Fi partagé, ProtonVPN offre une solution à la fois fiable et éthique. Développé en Suisse, ce service open source repose sur une infrastructure sécurisée et une politique stricte de non-enregistrement des activités, assurant une confidentialité totale lors de chaque connexion.
- storage13626 serveurs
- language122 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
En voyage, les réseaux partagés dans les hôtels ou villages vacances peuvent exposer vos données. ProtonVPN se distingue par une architecture conçue pour protéger chaque connexion, idéale pour la famille en déplacement comme pour visionner ses contenus favoris depuis l’étranger. Imaginé par les créateurs de ProtonMail, il combine chiffrement avancé, kill switch efficace et routage Secure Core pour masquer votre véritable IP même dans les environnements les moins sûrs.
L’interface reste simple et claire, offrant une expérience fluide à tous les profils d’utilisateurs. Les performances sont au rendez-vous : débits constants, même sur des serveurs lointains, et connexions stables pour accéder sans coupure à ses services de streaming ou bancaires. Avec plus de 4 900 serveurs dans 90 pays, ProtonVPN assure une couverture mondiale soutenue par une infrastructure open source auditée régulièrement.
Certes, si vous recherchez une compatibilité totale avec certaines Smart TV ou davantage d’options de personnalisation, d’autres solutions pourront convenir. Mais pour sécuriser la navigation de toute la famille sur Wi-Fi partagé et conserver l’accès à ses contenus où que l’on soit, ProtonVPN reste une valeur sûre à 3,59 € par mois en ce début août 2025.
ExpressVPN : le choix premium pour voyager connecté en toute sécurité
Pour ceux qui veulent profiter de leurs séries et protéger toute la famille sur les réseaux partagés des hôtels, clubs ou locations saisonnières, ExpressVPN offre des performances sans compromis. Rapide, stable et doté d’une couverture internationale étendue, il reste l’une des références du marché pour un usage intensif en déplacement.
Actuellement proposé à 4,87 €/mois pour un abonnement de deux ans avec quatre mois offerts, ce service haut de gamme mise sur une expérience fluide, quel que soit l’appareil utilisé. Que ce soit pour contourner les restrictions géographiques ou sécuriser les connexions estivales, il répond aux attentes des voyageurs les plus exigeants.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
En plein cœur de l’été 2025, ExpressVPN reste un choix privilégié pour profiter de ses contenus favoris depuis l’étranger tout en protégeant la navigation de toute la famille sur les réseaux partagés des hôtels ou villages vacances. Avec 3 000 serveurs répartis dans 105 pays, il contourne aisément les blocages géographiques et sécurise les connexions, même sur un Wi-Fi public, sans perte notable de vitesse.
Ses performances se distinguent par une grande fluidité : streaming, jeux en ligne ou simple navigation bénéficient de débits élevés et constants. Disponible sur PC, mobile, box TV ou routeurs, son application intuitive propose une connexion en un clic. Son protocole maison Lightway assure rapidité et stabilité, tandis que les raccourcis personnalisés, la compatibilité avec les assistants vocaux et la protection contre les fuites DNS enrichissent l’expérience.
Son prix reste plus élevé que la moyenne, même en promotion, et il ne propose pas certaines options comme l’IP dédiée ou un bloqueur de pub intégré. Mais pour une couverture mondiale, des connexions rapides et une mise en route immédiate, ExpressVPN conserve toute sa pertinence pour sécuriser les vacances connectées en ce début août 2025.