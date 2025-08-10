Protéger sa vie numérique, que ce soit à la maison ou lors d’un séjour à l’étranger, peut vite devenir un casse-tête… sauf avec l’offre longue durée de CyberGhost. Proposé à 2,19 €/mois pour deux ans (avec deux mois supplémentaires offerts), ce VPN figure parmi les plus abordables tout en couvrant l’ensemble de vos appareils. Il autorise jusqu’à 7 connexions simultanées, avec des applications pour PC, Mac, smartphones, Smart TV et même routeurs, idéal pour sécuriser toute la famille sur un Wi-Fi partagé.

Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost permet de regarder ses contenus favoris où que l’on soit, sans blocage géographique, tout en chiffrant chaque connexion. Ses options comme le mode NoSpy, l’IP dédiée, le split tunneling ou le filtre anti-sites malveillants répondent aussi bien aux besoins des utilisateurs novices qu’à ceux qui veulent affiner leurs réglages.

Si vous recherchez un service extrêmement épuré ou ultra spécialisé dans certains usages techniques, d’autres solutions conviendront mieux. Mais pour profiter de ses abonnements en streaming et naviguer sereinement sur les réseaux partagés pendant les vacances, CyberGhost s’impose comme l’un des choix les plus pertinents de ce début août 2025.