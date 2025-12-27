Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et Internet. Cela a plusieurs implications pratiques :

Chiffrement des données : sur un Wi-Fi public (gare, hôtel, café), vos informations deviennent illisibles pour un tiers.

Masquage de l'adresse IP : vos activités sont moins facilement traçables par les régies publicitaires ou certains services.

Accès aux contenus géo-restreints : certains services de streaming ou sites ne sont disponibles que dans certains pays.

Réduction du ciblage : sans bloquer totalement la publicité, un VPN limite le profilage agressif.

En revanche, un VPN ne rend pas anonyme à 100 %, ne remplace pas un antivirus, et ne protège pas contre les arnaques si l’utilisateur clique sur des liens frauduleux.