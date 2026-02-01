Sur un réseau Wi-Fi ouvert, les données qui transitent peuvent être plus facilement interceptées, notamment lors de la consultation de comptes personnels, de messageries ou d’outils professionnels. Sans protection supplémentaire, chaque connexion devient un point de vulnérabilité potentiel.

Avec un tarif ramené à 3,25 € par mois, l’usage d’un VPN ne se limite plus à des situations exceptionnelles. Il devient un réflexe de base, activable dès que l’on se connecte à un réseau inconnu. Sur la durée, cette approche permet de naviguer plus sereinement en déplacement, sans avoir à se poser de questions techniques à chaque connexion.