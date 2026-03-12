Le VPN reste un outil de cybersécurité dont beaucoup d’utilisateurs repoussent l’abonnement à cause du prix. À 11,99 €/mois sans engagement, c’est compréhensible. Ce que l’on voit rarement, en revanche, c’est un VPN premium de cette envergure rester sous la barre des 2,20 €/mois plusieurs semaines d’affilée.

Pourtant, en ce 12 mars 2026, l’offre 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois de CyberGhost est toujours active, et elle impose toujours une comparaison avec NordVPN, Proton VPN et ExpressVPN qui rend la décision beaucoup moins évidente qu’il n’y paraît. Voici ce que l’analyse concrète de cette offre révèle.