CyberGhost VPN propose toujours son abonnement 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois, soit 56,94 € pour 26 mois de protection complète, contre 311,74 € au tarif mensuel standard. Près de 12 000 serveurs dans 100 pays, protocole WireGuard, politique no-logs auditée chaque trimestre et garantie satisfait ou remboursé 45 jours : c’est le niveau de service d’un VPN premium à un prix qu’on associe habituellement aux offres discount.
Le VPN reste un outil de cybersécurité dont beaucoup d’utilisateurs repoussent l’abonnement à cause du prix. À 11,99 €/mois sans engagement, c’est compréhensible. Ce que l’on voit rarement, en revanche, c’est un VPN premium de cette envergure rester sous la barre des 2,20 €/mois plusieurs semaines d’affilée.
Pourtant, en ce 12 mars 2026, l’offre 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois de CyberGhost est toujours active, et elle impose toujours une comparaison avec NordVPN, Proton VPN et ExpressVPN qui rend la décision beaucoup moins évidente qu’il n’y paraît. Voici ce que l’analyse concrète de cette offre révèle.
⚡ L’offre CyberGhost en bref
- Offre : CyberGhost VPN, abonnement 2 ans + 2 mois offerts
- Prix mensuel standard : 11,99 €
- Prix promo : 2,19 €/mois, soit 56,94 € pour 26 mois
- Réduction : -82% sur l’abonnement 2 ans
- Durée totale : 26 mois (24 + 2 mois offerts)
- Appareils simultanés : jusqu’à 7
- Garantie : satisfait ou remboursé 45 jours, la plus généreuse des grands VPN du marché
Le réseau le plus dense du marché : 12 000 serveurs dans 100 pays
Ce qui distingue CyberGhost de la quasi-totalité de ses concurrents, c’est la taille brute de son infrastructure. Près de 12 000 serveurs répartis dans 100 pays, avec des serveurs optimisés par usage : streaming, gaming, téléchargement P2P, chacun clairement identifié dans l’interface. En pratique, un serveur rapide et peu chargé est toujours disponible, quelle que soit l’heure ou la destination, sans avoir à chercher manuellement le meilleur nœud de connexion.
Les performances en 2026 sont dans le haut du panier : les tests mesurent des débits atteignant 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni en protocole WireGuard, avec une quasi-absence de déconnexions inattendues sur plusieurs semaines de test. Par rapport aux mesures de 2024, les débits descendants ont pratiquement doublé sur les connexions françaises et américaines, signe d’un investissement infrastructure réel ces deux dernières années.
WireGuard, AES-256, no-logs trimestriel : la sécurité sans compromis
CyberGhost embarque WireGuard comme protocole par défaut, avec OpenVPN et IKEv2 disponibles pour les usages avancés. Le chiffrement AES-256 bits, un Kill Switch automatique, une protection contre les fuites DNS, le Split Tunneling et des serveurs RAM uniquement constituent la base technique. Ce qui distingue CyberGhost sur la transparence, c’est la publication de rapports no-logs audités indépendamment chaque trimestre, un rythme que très peu de VPN maintiennent sur la durée.
La juridiction roumaine est un atout supplémentaire : la Roumanie n’est pas membre des alliances de surveillance Five Eyes, Nine Eyes ou Fourteen Eyes, et sa législation n’oblige pas les fournisseurs VPN à conserver les données de connexion. C’est un point rarement mis en avant mais qui compte pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée sur le long terme.
Ce que CyberGhost coûte vraiment face à la concurrence
CyberGhost est effectivement le moins cher du quatuor sur le tarif mensuel ramené à 26 mois. Il cède en revanche le terrain à Proton VPN sur la confidentialité maximale (juridiction suisse, architecture Secure Core, open source) et à ExpressVPN sur l’innovation technologique (chiffrement post-quantique). Pour un usage grand public orienté streaming, navigation sécurisée et Wi-Fi public, aucun des trois concurrents ne justifie le surcoût.
✅ Les points forts
- Réseau de 12 000 serveurs dans 100 pays, le plus vaste du marché grand public, avec des serveurs dédiés streaming, gaming et P2P clairement identifiés
- Débits parmi les meilleurs de sa catégorie : jusqu’à 430 Mb/s en France en WireGuard, performances stables et régulières mesurées sur plusieurs semaines de test
- Politique no-logs auditée chaque trimestre par un organisme indépendant, avec publication des résultats — un niveau de transparence rare dans le secteur
- Interface accessible à tous : connexion en moins de 5 secondes, serveurs catégorisés par usage, aucune configuration technique nécessaire pour les débutants
- 7 appareils simultanés : couvre l’ensemble des appareils d’un foyer ou d’un usage pro mobile en même temps
❌ Les points faibles
- Ralentissements sur les serveurs lointains : comme tous les VPN, les débits baissent sensiblement sur des connexions très éloignées géographiquement (Asie-Pacifique, Amérique du Sud)
- Pas de services annexes : contrairement à NordVPN ou ExpressVPN qui proposent un gestionnaire de mots de passe ou du stockage cloud, CyberGhost reste focalisé sur le VPN pur
- Engagement sur 26 mois : le renouvellement est à anticiper avant la fin de l’abonnement, le tarif mensuel standard repassant à 11,99 €
✅ Verdict de la rédaction :
CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, c’est toujours, en ce 12 mars 2026, le meilleur rapport qualité-prix du marché VPN premium, sans nuance. À ce tarif, on obtient le réseau le plus dense du secteur, des performances doublées par rapport à 2024, une transparence no-logs trimestrielle et la garantie remboursement la plus longue du marché.
L’offre tient depuis plusieurs semaines sans discontinuer : difficile de parier sur une amélioration du prix à court terme, mieux vaut ne pas attendre que la fenêtre se ferme.
