La France traverse une période de turbulences numériques : piratages en série, données de millions de salariés exposées, fichiers bancaires compromis. Dans ce contexte, NordVPN propose son offre d’entrée de gamme Basique à 3,09 €/mois sur 27 mois, soit une remise de 73%. On a regardé ce que ça vaut réellement
Depuis plusieurs semaines, les cybermenaces ne sont plus une abstraction pour les Français. En janvier 2026, l’Urssaf a confirmé un accès frauduleux touchant potentiellement 12 millions de salariés, puis c’est le fichier Ficoba, qui contient les coordonnées bancaires de 1,2 million de personnes, qui a été consulté illégalement.
Dans ce contexte, chiffrer sa connexion internet n’est plus réservé aux profils paranoïaques : c’est une précaution de bon sens. NordVPN Basique, disponible en ce moment à 3,09 €/mois pour un engagement de 27 mois (2 ans + 3 mois offerts), est l’une des offres les plus accessibles du marché pour passer à l’action sans se ruiner.
Ce que contient l’offre Basique, et pourquoi elle attire
L’offre est directe et sans fioritures : 83,43 € pour 27 mois d’abonnement, contre un tarif affiché à 312,93 €, soit une économie de 73% sur le prix de lancement. Les 3 mois supplémentaires sont crédités automatiquement à la fin de la période, sans code promo à saisir ni case à cocher.
À la clé : un VPN couvrant jusqu’à 10 appareils simultanément, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, et un accès à l’un des réseaux les plus étendus du marché (8 922 serveurs dans 129 pays). L’offre se renouvelle ensuite à 139,08 €/an, un point à garder en tête avant de s’engager.
Ce que NordVPN Basique fait concrètement pour vous
Protéger sa connexion, masquer son adresse IP, accéder à des contenus géolocalisés : voilà le cœur de la promesse de l’offre Basique. Dans le test complet de la rédaction, NordVPN décroche une note de 9,1/10 et s’appuie sur son protocole maison NordLynx (basé sur WireGuard), qui affiche des débits très solides en fibre comme en 4G ; en France, les tests mesurent jusqu’à 619,8 Mb/s en download, largement au-dessus du nécessaire pour du streaming 4K ou du télétravail intensif.
Le service couvre Windows, macOS, Linux, Android, iOS, ainsi que les box et routeurs compatibles, avec un support en français disponible 24 h/24. La politique no-log est vérifiée chaque année par un audit indépendant (Deloitte Audit Lithuania), un gage de sérieux rare dans le secteur.
NordVPN Basique face aux alternatives : ce qu’il offre, ce qu’il ne fait pas
Dans notre comparatif des meilleurs VPN en mars 2026, NordVPN figure en tête de liste dans la catégorie “le plus complet avec fonctions de sécurité avancées”. La formule Basique reste toutefois l’entrée de gamme : elle donne accès au VPN et au réseau Mesh, mais les fonctionnalités avancées comme NordPass (gestionnaire de mots de passe) ou la Protection anti-menaces Pro complète sont réservées aux formules supérieures (NordVPN Plus à 3,99 €/mois ou Ultime à 6,49 €/mois).
L’analyse de la rédaction : forces et vigilance
Difficile d’ignorer cet abonnement quand le prix descend aussi bas sur une période aussi longue. Voici ce qui retient l’attention, et ce qui mérite réflexion avant de valider.
✅ Les points forts
- Prix parmi les plus bas du marché pour un VPN de ce niveau : 3,09 €/mois sur 27 mois, sans code à saisir
- Performances stables et élevées avec NordLynx, y compris sur les serveurs internationaux
- Réseau massif : 8 922 serveurs dans 129 pays, avec des emplacements spécialisés P2P, Double VPN, Tor
- 10 appareils simultanés, ce qui couvre facilement toute la famille ou un usage multi-écrans
- Politique no-log auditée annuellement, hébergement au Panama hors des juridictions de surveillance
- Garantie 30 jours satisfait ou remboursé, sans condition particulière à remplir
❌ Les points faibles
- L’offre Basique n’inclut pas la protection anti-malware avancée, NordPass ni les alertes Dark Web, ces fonctions nécessitent un palier supérieur
- Prix de renouvellement à surveiller : 139,08 €/an après les 27 premiers mois, soit plus du double du tarif promotionnel
- Aucun indicateur de charge serveur dans l’application, ce qui oblige à faire confiance à la sélection automatique
- L’interface incite à garder le VPN activé en permanence, ce qui peut gêner les utilisateurs qui préfèrent un usage ponctuel
- NordLynx n’est pas open source, son implémentation ne peut donc pas être vérifiée librement par des tiers
✅ Verdict de la rédaction :
NordVPN Basique à 3,09 €/mois s’adresse à tous ceux qui veulent poser une première barrière sérieuse entre leur connexion et les menaces extérieures, sans dépenser une fortune. Dans une période où les piratages de données touchent des millions de Français, y compris via des organismes aussi établis que l’Urssaf ou les fichiers bancaires d’État : l’argument du “je verrai plus tard” tient de moins en moins.
En revanche, si vous avez besoin d’une protection complète incluant un gestionnaire de mots de passe et un antimalware intégré, l’offre Plus mérite une comparaison sérieuse. Pour les autres (soit la majorité des usages courants) c’est probablement l’un des rapports qualité/prix les plus solides du moment sur ce segment.
