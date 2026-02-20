Vous avez décidé de prendre en main le respect de votre confidentialité en ligne ? Vous voici à la bonne adresse, avec un VPN prêt à vous accompagner pour une vie privée numérique optimisée.
Et en plus de vous proposer un compagnon premium au quotidien, Proton vous fait profiter, en exclusivité chez Clubic, d'un abonnement moins cher à long terme.
Jouez la carte de la fidélité pour obtenir une réduction de -70% pour une souscription de 2 ans. Concrètement, au lieu de renouveler chaque mois votre abonnement à 9,99€, vos 24 mois chutent à seulement 2,99€/mois !
Selon votre souhait, Proton vous permet, ensuite, de conserver votre suite Proton VPN Plus au prix préférentiel de 6,99€/mois, toujours avec jusqu'à 10 appareils simultanément connectés.
A toutes fins utiles, en plus d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, Proton reste disponible grâce à son service client francophone, 24h/24, 7j/7.
Les points forts de Proton VPN :
- Plus de 16 000 serveurs dans près de 130 pays
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés
- NetShield face aux logiciels malveillants
Voici pourquoi ce réseau virtuel privé fait la différence au quotidien
Une infrastructure parmi les plus sûres du marché
Si Proton VPN figure parmi les meilleurs réseaux virtuels privés en février 2026, c'est notamment parce que ce VPN vous propose de mettre le respect de votre vie privée au premier plan.
Vous pensez cela normal ? Sachez que ce n'est, malheureusement, pas la priorité de bien des réseaux virtuels privés. Or, avec Proton VPN, vous profitez d'un service reposant sur une juridiction suisse parmi les plus respectueuses de votre confidentialité en ligne.
En appliquant une politique de non-journalisation de vos activités lorsque vous employez ses services, Proton, avec sa solution Proton VPN Plus, vous met dans les meilleures conditions pour éviter les traqueurs en ligne.
Du côté de son infrastructure, vous pouvez plonger au cœur de l'anonymat le plus total, ou presque, grâce aux serveurs SecureCore. Au nombre de 128, répartis dans 67 pays, ces serveurs SecureCore sont directement gérés par Proton, protégés au sein de bunkers entre l'Islande, la Suède et la Suisse, pour une sérénité décuplée.
Le chiffrement de bout en bout, depuis votre appareil connecté jusqu'au site Web que vous souhaitez visiter, est l'une des autres bases fondamentales sur lesquelles s'appuie Proton VPN.
Des algorithmes de niveau militaire pour crypter vos données de navigation, un protocole maison, Stealth, ultra-rapide et, au besoin, un Kill Switch pour bloquer votre navigation en cas de perte momentanée de votre connexion VPN, voici un bel aperçu de ce qui vous attend dans votre suite Proton VPN Plus.
Votre cybersécurité est la priorité
C'est pour cela que Proton VPN est l'une des solutions les plus recommandables du marché après avoir été passé au crible dans l'avis indépendant de la rédaction de Clubic.
Votre suite Proton VPN Plus ne se contente pas de vous aider à gagner en cyberconfidentialité. Avec NetShield, vous bénéficiez d'une fonctionnalité pensée pour bloquer les menaces en ligne qui voudraient s'en prendre à l'un de vos appareils connectés.
Bonne nouvelle, votre abonnement à Proton VPN Plus vous permet de connecter jusqu'à 10 d'entre eux, dont les ordinateurs sous Linux, macOS, Windows, mais aussi les smartphones sous Android, iOS, certaines consoles de jeu, Smart TV ou encore tablettes, notamment.
Même sur un réseau public, par exemple lors de votre prochain déplacement en train ou dans votre hôtel du jour, une simple connexion à votre suite Proton VPN Plus vous évite de faire à de potentielles menaces en ligne. De l'affranchissement de la limite de bande passante au renforcement de la protection de vos données sensibles, par exemple pour vos paiements en ligne, rien n'est laissé au hasard avec Proton VPN.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables