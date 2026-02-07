À première vue, CyberGhost VPN et Proton VPN jouent dans la même cour, avec des abonnements longue durée très agressifs et une promesse commune : sécuriser et libérer votre accès à Internet. Pourtant, derrière ces offres se cachent deux approches bien distinctes, qui ne s’adressent pas exactement aux mêmes utilisateurs.

Cette comparaison vise donc à vous aider à identifier le service le plus cohérent avec vos usages, que ce soit pour le streaming, les voyages, la confidentialité ou le multi-appareils. Les offres sont à retrouver directement sur le site officiel de CyberGhost ou via l’offre exclusive Clubic de Proton VPN.