CyberGhost VPN est proposé à 2,19 €/mois dans le cadre d’un abonnement de 28 mois. Le tarif mensuel standard est nettement plus élevé, ce qui rend cette formule longue durée plus accessible pour un usage régulier.

Cette offre s’adresse avant tout aux utilisateurs qui se connectent fréquemment à des réseaux Wi-Fi publics ou partagés, et qui souhaitent limiter les risques liés à la circulation de leurs données personnelles.Ce VPN s’adresse principalement aux utilisateurs qui se connectent souvent à des réseaux Wi-Fi publics ou partagés, et qui souhaitent limiter les risques liés à l’interception de données.