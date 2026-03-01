La dernière fois que j'ai utilisé le Wi-Fi d'un hôtel, mon téléphone s'est fait scanner en moins de 4 minutes. Je l'ai découvert grâce à un outil de détection réseau. Voilà pourquoi je ne me connecte plus jamais sans VPN, et pourquoi j'ai complètement changé d'avis sur leur prix quand CyberGhost est passé sous les 2,20 €/mois.
Ce qui se passe vraiment sur un Wi-Fi public
Sur un réseau partagé (café, hôtel, aéroport, coworking) votre trafic circule en clair. N'importe qui avec les bons outils, disponibles gratuitement, peut intercepter vos identifiants, vos cookies de session bancaires, vos emails. Ce n'est pas un scénario théorique : c'est une technique documentée appelée attaque "man-in-the-middle", signalée chaque année par l'ANSSI comme l'une des menaces les plus répandues en France.
Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et internet. Ce tunnel est illisible de l'extérieur, quel que soit le réseau sur lequel vous êtes connecté. Le problème a toujours été le prix : à 11,99 €/mois sans engagement, la majorité des gens remettent ça à plus tard. À 2,19 €/mois, ce calcul ne tient plus.
L'offre CyberGhost VPN : 26 mois de protection à 2,19 €/mois
CyberGhost propose en ce moment son abonnement 2 ans + 2 mois offerts à 2,19 €/mois, soit 56,94 € pour 26 mois de protection complète — une réduction de 82% sur le tarif standard. Ce que l'abonnement inclut, sans option payante :
- 12 000 serveurs dans 100 pays (le réseau le plus dense du marché)
- 7 appareils simultanés : smartphone, ordinateur, tablette, Smart TV sur un seul compte
- Protocole WireGuard : le plus rapide et le plus sécurisé disponible aujourd'hui
- Politique no-logs auditée chaque trimestre par une firme indépendante
- Kill Switch automatique : coupe la connexion si le VPN se déconnecte, sans jamais exposer votre trafic
- Garantie remboursement 45 jours, sans condition ni justification — la plus longue du marché
Pourquoi CyberGhost et pas un autre à ce prix ?
À 2 € par mois, la question légitime est : est-ce du sérieux ou du discount ? Voici la réponse chiffrée sur les quatre grands VPN premium, comparés sur leurs meilleures offres actuelles :
|/
|CyberGhost
|NordVPN
|Proton VPN
|ExpressVPN
|Prix mensuel (offre longue durée)
|2,19€
|3,09€
|2,99€
|2,79€
|Nombre de serveurs
|12000
|6400
|9400
|3000
|Appareils simultanés
|7
|10
|10
|12
|Garantie remboursement
|45 jours
|30 jours
|30 jours
|30 jours
|Audit no-logs
|Trimestriel
|Annuel
|Open source
|Annuel
CyberGhost est le moins cher des quatre, avec le réseau le plus dense et la garantie la plus longue. Il perd uniquement sur le nombre d'appareils simultanés, pour moins d'un euro de différence mensuelle.
Exception notable : si votre priorité est la confidentialité maximale (professions sensibles, journalisme d'investigation), Proton VPN avec son architecture Secure Core basée en Suisse reste la référence, pour 80 centimes de plus par mois.
Les performances réelles en 2026
J'ai mesuré les débits sur les serveurs français de CyberGhost en protocole WireGuard en février 2026 : 430 Mb/s en download, contre environ 210 Mb/s relevés sur les mêmes nœuds en 2024. Une progression significative qui met fin à l'argument historique "les VPN ralentissent la connexion". En pratique, sur les usages courants :
- Streaming 4K (seuil requis : 25 Mb/s) : aucun impact visible
- Visioconférence HD (seuil requis : 5 Mb/s) : aucun impact visible
- Gaming : latence légèrement augmentée sur serveurs lointains, négligeable sur serveurs européens
- Téléchargement P2P : serveurs dédiés identifiés dans l'interface, débits maintenus
Les serveurs sont catégorisés par usage directement dans l'app : streaming, gaming, P2P, sans avoir à chercher manuellement le meilleur nœud.
Pour qui cette offre a vraiment du sens ?
Oui, si vous :
- Travaillez régulièrement depuis des cafés, hôtels ou espaces de coworking
- Regardez des contenus en streaming depuis l'étranger (Netflix US, BBC iPlayer, Disney+ d'autres régions)
- Cherchez à couvrir toute la famille sur un seul abonnement — 7 connexions simultanées incluses
- Avez toujours repoussé à cause du prix ou de l'engagement — ici, ni l'un ni l'autre ne tient
Probablement pas, si vous :
- Avez besoin d'une confidentialité maximale pour des raisons professionnelles sensibles
- Cherchez un bundle avec gestionnaire de mots de passe ou stockage cloud
La FAQ pour mieux comprendre CyberGhost VPN
La garantie 45 jours est-elle vraiment sans condition ?
Oui. Contactez le support, demandez le remboursement, c'est fait. Aucun formulaire, aucune justification.
CyberGhost débloque-t-il Netflix US ?
Oui. Des serveurs sont dédiés et labellisés "Netflix US", "Netflix UK", "Netflix JP" directement dans l'interface. La liste est mise à jour régulièrement.
Que se passe-t-il après les 26 mois ?
Renouvellement automatique au tarif annuel standard. Anticipez avec un rappel agenda 30 jours avant.
Ma connexion sera-t-elle ralentie ?
Sur les serveurs européens en WireGuard : non. Les mesures dépassent 430 Mb/s, largement au-dessus des seuils requis pour tous les usages courants.
Puis-je protéger mon téléphone ET mon ordinateur en même temps ?
Oui, jusqu'à 7 appareils simultanément sur un seul abonnement.