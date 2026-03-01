Sur un réseau partagé (café, hôtel, aéroport, coworking) votre trafic circule en clair. N'importe qui avec les bons outils, disponibles gratuitement, peut intercepter vos identifiants, vos cookies de session bancaires, vos emails. Ce n'est pas un scénario théorique : c'est une technique documentée appelée attaque "man-in-the-middle", signalée chaque année par l'ANSSI comme l'une des menaces les plus répandues en France.

Un VPN crée un tunnel chiffré entre votre appareil et internet. Ce tunnel est illisible de l'extérieur, quel que soit le réseau sur lequel vous êtes connecté. Le problème a toujours été le prix : à 11,99 €/mois sans engagement, la majorité des gens remettent ça à plus tard. À 2,19 €/mois, ce calcul ne tient plus.