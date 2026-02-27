Gagner en cyberconfidentialité, c'est vraiment l'une des meilleures idées que vous pourriez avoir en ce début d'année 2026. Et le point clé, c'est que Proton vous y aide, tant sur le plan de ses services, que de votre budget.
Clubic vous propose le meilleur, et cette offre est vraiment immanquable du côté des services en ligne pour ce début d'année 2026.
Faites ainsi de belles économies à long terme en compagnie de l'un des VPN les plus performants du marché, grâce à cette offre exclusive vous permettant de profiter de 2 ans d'abonnement à -70%, par rapport au prix d'une souscription mensuelle.
Ainsi, le prix de votre abonnement, pour les 2 prochaines années, passe à seulement 2,99€/mois au lieu de 9,99€/mois !
Vous pouvez d'autant plus accroître votre rapport qualité/prix en connectant jusqu'à 10 appareils simultanément avec votre suite Proton VPN Plus.
Une fois ces premiers 24 mois passés, Proton récompense votre fidélité en vous permettant de conserver votre suite Proton VPN Plus contre 6,99€/mois. Et bien sûr, à toutes fins utiles, ce sont 30 jours de garantie satisfait ou remboursé qui vous accompagnent dans la foulée de votre achat.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- 16800 serveurs dans 127 pays
- Protocole rapide et sécurisé Stealth
- Aussi bien efficace pour le gaming que le streaming
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Avec votre suite Proton VPN Plus, vous passez un cap en cyberconfidentialité
Un service taillé pour le respect de votre vie privée
En 2026, si vous avez décidé de renforcer votre confidentialité en ligne, Proton VPN est tout bonnement l'un des services les plus recommandables du marché des réseaux virtuels privés, comme en atteste notre avis toujours élaboré en toute indépendance chez Clubic.
Et pour cause, Proton se dote d'un socle juridique optimal en ce sens en répondant du droit suisse, l'un des plus complets quand il s'agit du respect de votre vie privée. En ce sens, Proton applique une ferme politique de non-journalisation à votre égard, ce qui signifie que votre activité vous est strictement personnelle.
Proton VPN Plus est également un excellent compagnon en toute circonstance. Avec son application vraiment intuitive, prenez rapidement en main votre solution VPN et connectez-vous systématiquement à l'un de ses 16 800 serveurs pour masquer votre véritable adresse IP et géolocalisation.
Que ce soit votre fournisseur d'accès à internet (FAI) comme un potentiel tiers, notamment lorsque vous êtes connecté à un réseau internet public, à la gare par exemple, personne n'a accès à votre activité. Proton VPN Plus chiffre votre recherche en ligne, depuis votre appareil, jusqu'au site Web désiré.
Cela, à l'aide d'algorithmes dont la réputation n'est plus à faire, comme AES-256 bits ou XChaCha20, mais aussi son propre protocole de sécurité, Stealth.
Un service optimisé pour tous vos besoins, ou presque
Stealth incarne l'un des nombreux avantages à s'équiper avec Proton VPN Plus, puisqu'en plus d'un haut niveau de cybersécurité, ce protocole est vraiment très rapide.
Ajouté à la fonctionnalité VPN Accelerator, mais aussi à des débits moyens de 10 Gb/s sur son infrastructure parmi les plus étoffées du marché, Proton VPN Plus est parfaitement recommandable pour des activités exigeantes telles que le gaming et le streaming.
Avec votre suite Proton VPN Plus, vous vous affranchissez de la bande passante de votre FAI, accroissez votre réactivité en ligne, et bénéficiez de vitesses de chargement optimisées pour vos contenus.
Un gain de confidentialité en ligne sur 10 de vos appareils connectés
Cela n'est pas la seule bonne nouvelle. En plus de vous proposer un abonnement vraiment moins cher pour vos deux premières années de souscription, Proton VPN Plus est également l'un des meilleurs réseaux virtuels privés multiplatefome en 2026.
Vous pouvez aussi bien profiter des services de votre suite Proton VPN Plus sur votre ordinateur, qu'il soit sous ChromeOS, Linux, macOS ou Windows, que votre smartphone sous Android ou iOS.
Proton VPN Plus équipe également certains modèles de consoles de jeu, NAS, routeurs, Smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV…) et tablettes. En bref, profitez dès maintenant des services d'une solution réputée à prix sacrifié pour 24 mois placés sous le signe de votre cybersécurité.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables