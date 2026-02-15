Si vous cherchez avant tout une solution simple, efficace et orientée streaming, CyberGhost constitue un choix cohérent au vu de son tarif actuel.

Si votre priorité absolue reste la confidentialité, le contrôle avancé et un cadre juridique protecteur, Proton VPN s’impose comme une option solide, notamment pour les utilisateurs avertis.

Enfin, si vous voulez un VPN polyvalent capable d’accompagner un foyer très équipé avec une forte exigence de vitesse, ExpressVPN offre un compromis intéressant malgré un positionnement généralement plus premium.

Dans tous les cas, ces promotions longue durée prennent tout leur sens si vous utilisez réellement un VPN au quotidien. Si votre besoin est ponctuel, mieux vaut réfléchir à la durée d’engagement.