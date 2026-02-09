Utiliser un VPN ne relève plus d’un usage réservé à quelques profils techniques. Les situations où la connexion mérite une protection renforcée sont devenues courantes. Se connecter à un Wi-Fi public dans un café, consulter un compte bancaire en déplacement, travailler à distance ou simplement naviguer sur des réseaux non maîtrisés font désormais partie du quotidien.

Dans ces contextes, un VPN agit comme une couche de protection supplémentaire. Il chiffre la connexion et limite l’exposition des données personnelles. L’intérêt de l’offre ExpressVPN est de rendre ce geste simple et accessible, sans configuration complexe ni apprentissage technique.