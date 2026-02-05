Un VPN est souvent perçu comme un outil réservé aux utilisateurs très techniques ou à des usages spécifiques. Dans la réalité, il devient surtout utile dans des situations très banales : travailler dans un train, répondre à des messages depuis un café, consulter ses comptes pendant un déplacement.

À ce niveau de prix, CyberGhost ne se présente plus comme un service ponctuel, mais comme une protection de fond, activée presque machinalement dès que l’on quitte son réseau domestique.