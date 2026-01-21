À l’occasion des soldes d’hiver, le très réputé NordVPN met en avant une réduction importante sur ses abonnements longue durée. La formule 2 ans, accompagnée d’un mois offert, permet d’atteindre un tarif d’environ 3,21 € par mois, bien inférieur au prix standard. Cette approche est intéressante pour celles et ceux qui souhaitent s’engager sur la durée tout en maîtrisant leur budget, d’autant que le coût mensuel devient rapidement négligeable comparé aux services inclus.

L’offre s’adresse aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’à ceux qui veulent passer d’un VPN basique à une solution plus complète, sans supporter un abonnement mensuel élevé.