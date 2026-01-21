Alors que les soldes d’hiver battent leur plein, NordVPN, l’un des VPN les plus reconnus au monde, propose une offre particulièrement intéressante pour sécuriser votre navigation et protéger vos données personnelles en ligne
Pendant cette période de promotions, les abonnements longue durée de NordVPN sont disponibles à partir d 'environ 3,21 € par mois, avec 1 mois supplémentaire offert sur les formules de deux ans. On vous explique pour quoi cette offre de NordVPN, récompensé d'un 9,1/10 dans son test sur Clubic, merite le détour !
Pourquoi s’équiper d’un VPN en ce début d’année
À l’occasion des soldes d’hiver, le très réputé NordVPN met en avant une réduction importante sur ses abonnements longue durée. La formule 2 ans, accompagnée d’un mois offert, permet d’atteindre un tarif d’environ 3,21 € par mois, bien inférieur au prix standard. Cette approche est intéressante pour celles et ceux qui souhaitent s’engager sur la durée tout en maîtrisant leur budget, d’autant que le coût mensuel devient rapidement négligeable comparé aux services inclus.
L’offre s’adresse aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’à ceux qui veulent passer d’un VPN basique à une solution plus complète, sans supporter un abonnement mensuel élevé.
- storage8922 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN au quotidien : ce que ça change vraiment
Au-delà de la simple anonymisation de la connexion, NordVPN agit comme un véritable outil de protection numérique. Le service chiffre les données échangées, empêche l’accès à des sites frauduleux grâce à ses protections intégrées et limite les tentatives de suivi en ligne. C’est particulièrement utile pour les personnes qui utilisent régulièrement la banque en ligne, travaillent à distance ou stockent des données sensibles sur leurs appareils.
Le réseau étendu de serveurs (près de 9000 à travers le monde) permet également de conserver de bons débits, ce qui rend le VPN compatible avec des usages exigeants comme le streaming ou les visioconférences. Dans la pratique, l’impact sur la vitesse reste limité, ce qui évite les frustrations souvent associées aux VPN plus basiques.
Une solution pensée pour plusieurs appareils
Un autre point appréciable est la possibilité de protéger plusieurs appareils avec un seul abonnement. Ordinateur, smartphone, tablette, voire Smart TV peuvent être sécurisés simultanément, ce qui rend l’offre pertinente pour un foyer entier. L’interface reste simple à prendre en main, même pour des utilisateurs peu familiers avec les outils de cybersécurité, tout en proposant des options plus avancées pour ceux qui souhaitent aller plus loin.
Avec cette offre soldes à environ 3,21 € par mois + un mois offert, NordVPN se positionne comme une option intéressante pour démarrer l’année avec une navigation plus sécurisée et plus confidentielle. Que ce soit pour protéger ses données personnelles, sécuriser ses connexions sur des réseaux publics ou accéder à des contenus internationaux, le service offre un bon équilibre entre simplicité, performance et niveau de protection, le tout à un tarif rarement proposé hors période promotionnelle.