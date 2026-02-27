ExpressVPN propose son abonnement 2 ans + 4 mois offerts à 2,79 €/mois sur la formule Avancée, soit 78,20 € pour 28 mois de protection complète. Protocole Lightway avec chiffrement post-quantique KYBER activé par défaut, 12 appareils simultanés, gestionnaire de mots de passe Keys inclus, eSIM holiday.com offerte et garantie satisfait ou remboursé 30 jours : c'est le VPN le plus avancé technologiquement du marché grand public, à un tarif qui n'avait jamais été aussi bas.
Le marché des VPN premium se resserre autour d'une poignée d'acteurs qui se disputent le même terrain sur le prix. NordVPN, CyberGhost et Proton VPN proposent tous des offres longue durée sous la barre des 3 €/mois. ExpressVPN a longtemps refusé de jouer ce jeu, préférant se différencier par la technologie plutôt que par les remises. Aujourd'hui, l'équation change : avec cette offre à 2,79 €/mois pour 28 mois sur la formule Avancée, ExpressVPN entre de plein pied dans la compétition tarifaire tout en conservant son avantage technologique décisif sur ses concurrents, le chiffrement post-quantique activé par défaut sur Lightway et WireGuard. C'est un argument que NordVPN, CyberGhost et Proton VPN ne peuvent pas encore opposer.
Lightway, WireGuard et chiffrement post-quantique : un coup d'avance sur tous les concurrents
ExpressVPN est le seul VPN grand public à proposer le chiffrement post-quantique activé par défaut sur deux protocoles simultanément : Lightway (son protocole maison réécrit en Rust) et WireGuard, les deux implémentant l'algorithme Kyber, sélectionné par le NIST (Institut National des Standards et de la Technologie) comme standard de chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. Concrètement, cela signifie que les données chiffrées aujourd'hui ne pourront pas être déchiffrées rétroactivement par un futur ordinateur quantique, une technique d'attaque connue sous le nom de "harvest now, decrypt later" qui préoccupe déjà les agences gouvernementales et les grandes entreprises.
Le mode hybride adopté par ExpressVPN combine chiffrement classique (ECDHE) et chiffrement post-quantique (Kyber) en parallèle, ce qui garantit que même si l'un des deux algorithmes était compromis, l'autre maintient la protection intacte. Aucun autre VPN de cette sélection tarifaire ne propose ce niveau de protection en 2026.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Trois formules, une seule technologie : quelle version choisir ?
ExpressVPN propose trois formules sur cet abonnement 28 mois, toutes avec les 4 mois offerts.
- Basique (2,09 €/mois soit 58,60 € / 28 mois) : VPN pur, 8 appareils simultanés, sans les extras. La formule d'entrée pour ceux qui n'ont besoin que de la protection réseau
- Avancée (2,79 €/mois soit 78,20 € / 28 mois) : 12 appareils simultanés, bloqueur de traqueurs et de publicités, bloqueur de sites adultes, gestionnaire de mots de passe Keys, eSIM holiday.com (3 jours de data illimitée)
- Pro (4,99 €/mois soit 139,72 € / 28 mois) : tout l'Avancé + VPN dédié, accès prioritaire aux serveurs, assistance dédiée
L'offre mise en avant ici est la formule Avancée à 2,79 €/mois, qui représente le meilleur équilibre entre fonctionnalités concrètes et prix : les 12 appareils simultanés et le gestionnaire de mots de passe Keys suffisent à couvrir l'ensemble des besoins d'un foyer sans passer à la formule Pro.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète
Performances en 2026 : rapide, stable, mais pas le plus véloce du marché
ExpressVPN est réputé pour sa stabilité et sa latence exceptionnellement basse, avec un ping mesuré autour de 7 ms en conditions de test, l'un des meilleurs scores du marché sur ce critère. Les débits en protocole Lightway atteignent en moyenne 367 Mb/s en download selon les tests Les Numériques, soit une perte d'environ 59% par rapport à la connexion brute, un chiffre honnête mais inférieur aux 430 Mb/s mesurés sur CyberGhost dans les mêmes conditions. En pratique, sur une connexion fibre standard en France, l'impact est invisible pour les usages quotidiens : streaming 4K, visioconférence, téléchargement et cloud gaming fonctionnent sans friction ni interruption mesurable.
La stabilité est le vrai point fort d'ExpressVPN : contrairement à d'autres VPN qui accusent des micro-coupures en usage prolongé, les tests Rotek sur plusieurs semaines ne signalent aucune déconnexion inattendue, ce qui est particulièrement appréciable pour le télétravail en session continue et les appels vidéo. ExpressVPN adopte également une architecture serveur en RAM uniquement, ce qui signifie qu'aucune donnée n'est conservée sur disque et que les serveurs sont nettoyés à chaque redémarrage.
ExpressVPN face à CyberGhost, NordVPN et Proton VPN : le vrai comparatif
À 2,79 €/mois, ExpressVPN s'inscrit dans une compétition tarifaire directe avec les trois autres acteurs premium. Voici les différences concrètes qui permettent de décider en toute clarté.
|Critère
|ExpressVPN Avancée
|CyberGhost
|NordVPN Plus
|Proton VPN Plus
|Prix 2 ans
|2,79 €/mois
|2,19 €/mois
|~3,09 €/mois
|2,99 €/mois
|Durée totale
|28 mois
|26 mois
|24 mois
|24 mois
|Serveurs
|3 000 / 105 pays
|12 000 / 100 pays
|6 400 / 111 pays
|9 400 / 117 pays
|Appareils simultanés
|12
|7
|10
|10
|Chiffrement post-quantique
|Oui (Lightway + WireGuard)
|Non
|Non
|Non
|Protocole maison
|Lightway (Rust)
|Non
|NordLynx
|Non
|Gestionnaire de mots de passe
|Keys (inclus)
|Non
|Non
|Proton Pass (séparé)
|No-logs audité
|Oui
|Trimestriel
|Oui
|Open source
|Garantie remboursement
|30 jours
|45 jours
|30 jours
|30 jours
|Juridiction
|Îles Vierges Brit.
|Roumanie
|Panama
|Suisse
ExpressVPN est le seul du quatuor à proposer le chiffrement post-quantique, 12 appareils simultanés et 28 mois de couverture. CyberGhost reste la référence prix avec la garantie 45 jours la plus longue. Proton VPN conserve l'avantage sur la confidentialité maximale grâce à sa juridiction suisse et son architecture open source.
Les points forts et les limites d'ExpressVPN Avancée
Un service premium à 2,79 €/mois mérite un regard honnête sur ce qu'il apporte concrètement et sur ses vraies limites. Et si vous hésitez encore après cette salve de points forts, vous pouvez toujours consulter notre avis sur ExpressVPN.
✅ Les points forts
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
❌ Les limites
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS
Concrètement, pour qui c'est une bonne affaire ?
L'offre ExpressVPN Avancée à 2,79 €/mois s'adresse à des profils précis. Voici pour qui le choix est particulièrement justifié et pour qui une alternative est préférable.
- Les profils sensibles qui pensent à long terme : journalistes, professionnels du droit, consultants ou utilisateurs qui traitent des données confidentielles et veulent s'assurer que leurs communications chiffrées aujourd'hui ne pourront pas être compromises dans 5 ou 10 ans par des ordinateurs quantiques
- Les familles et foyers multi-appareils : 12 connexions simultanées couvrent ordinateurs, smartphones, tablettes, smart TV et consoles en même temps, sans acheter plusieurs licences
- Les voyageurs fréquents qui veulent un VPN fiable dans des pays avec restrictions internet (Chine, Russie, Émirats Arabes Unis) : ExpressVPN est historiquement l'un des rares VPN à fonctionner de manière stable dans ces régions, grâce à son protocole Lightway conçu pour contourner la détection DPI
- Les télétravailleurs en session continue pour qui la stabilité prime sur la vitesse brute : zéro micro-coupure mesurée sur plusieurs semaines de test, avec une latence de 7 ms qui garantit une expérience fluide sur les outils collaboratifs et les visioconférences
En revanche, pour les utilisateurs dont la priorité est le prix le plus bas possible, CyberGhost à 2,19 €/mois avec 45 jours de garantie reste l'option la plus économique du marché premium. Et pour les profils les plus exigeants sur la confidentialité structurelle, Proton VPN avec son architecture Secure Core et sa juridiction suisse reste irremplaçable.
✅ Le verdict Clubic
ExpressVPN à 2,79 €/mois sur 28 mois marque un vrai tournant pour un service qui a longtemps assumé d'être le plus cher du marché. Le chiffrement post-quantique activé par défaut sur deux protocoles est un avantage technologique concret qu'aucun concurrent ne peut encore répliquer en 2026, et les 12 appareils simultanés plus le gestionnaire de mots de passe Keys font de la formule Avancée la plus complète du marché à ce niveau de prix. Les seuls bémols sont la garantie remboursement limitée à 30 jours contre 45 chez CyberGhost, le réseau moins dense et les débits légèrement inférieurs à son principal concurrent prix. Pour tous les profils qui placent la sécurité à long terme et la stabilité au-dessus du prix brut, cette offre mérite clairement le label bon plan.
ExpressVPN, la FAQ pour tout savoir sur ce VPN
ExpressVPN soulève des questions récurrentes sur le chiffrement post-quantique, la compatibilité appareils et les conditions de remboursement. Voici les réponses directes aux interrogations les plus fréquentes avant de souscrire.
Qu'est-ce que le chiffrement post-quantique et pourquoi c'est important maintenant ?
Les ordinateurs quantiques seront capables dans quelques années de casser les algorithmes de chiffrement classiques (RSA, ECDHE). La technique dite "harvest now, decrypt later" consiste à intercepter et stocker des données chiffrées aujourd'hui pour les déchiffrer plus tard avec un ordinateur quantique. ExpressVPN l'algorithme Kyber, validé par le NIST comme standard post-quantique, pour rendre les données chiffrées aujourd'hui imperméables à cette menace future.
Quelle est la différence entre la formule Basique et la formule Avancée ?
La formule Basique à 2,09 €/mois couvre le VPN pur avec 8 appareils simultanés. La formule Avancée à 2,79 €/mois ajoute 12 appareils simultanés, un bloqueur de traqueurs et de publicités, le gestionnaire de mots de passe Keys et une eSIM holiday.com avec 3 jours de données illimitées. Pour 70 centimes de plus par mois, l'Avancée est clairement la plus intéressante des deux pour un foyer.
ExpressVPN fonctionne-t-il pour débloquer Netflix US ?
Oui, ExpressVPN est l'un des VPN les plus fiables sur le déblocage de Netflix, avec des serveurs optimisés dans plusieurs pays. L'interface identifie clairement les serveurs compatibles streaming pour chaque plateforme.
Que se passe-t-il après les 28 mois ?
L'abonnement se renouvelle automatiquement sur le tarif mensuel standard, soit 14,30 €/mois pour la formule Avancée. Il est indispensable de poser un rappel plusieurs semaines avant l'échéance pour résilier ou souscrire une nouvelle offre promotionnelle.
ExpressVPN ralentit-il significativement la connexion ?
En protocole Lightway, les tests mesurent une perte d'environ 59% du débit brut, soit 367 Mb/s en moyenne sur fibre. En pratique, le streaming 4K, les appels vidéo et le cloud gaming ne sont pas affectés. La latence, mesurée à 7 ms en moyenne, est parmi les plus basses du marché.
Le gestionnaire de mots de passe Keys remplace-t-il un abonnement Bitwarden ou 1Password ?
ExpressVPN Keys offre les fonctions essentielles d'un gestionnaire de mots de passe : stockage chiffré, remplissage automatique, synchronisation multi-appareils. Il couvre les usages courants mais reste moins avancé que des solutions dédiées comme 1Password sur les fonctions collaboratives et les options avancées d'audit de sécurité.