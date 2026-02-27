ExpressVPN est le seul VPN grand public à proposer le chiffrement post-quantique activé par défaut sur deux protocoles simultanément : Lightway (son protocole maison réécrit en Rust) et WireGuard, les deux implémentant l'algorithme Kyber, sélectionné par le NIST (Institut National des Standards et de la Technologie) comme standard de chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. Concrètement, cela signifie que les données chiffrées aujourd'hui ne pourront pas être déchiffrées rétroactivement par un futur ordinateur quantique, une technique d'attaque connue sous le nom de "harvest now, decrypt later" qui préoccupe déjà les agences gouvernementales et les grandes entreprises.

Le mode hybride adopté par ExpressVPN combine chiffrement classique (ECDHE) et chiffrement post-quantique (Kyber) en parallèle, ce qui garantit que même si l'un des deux algorithmes était compromis, l'autre maintient la protection intacte. Aucun autre VPN de cette sélection tarifaire ne propose ce niveau de protection en 2026.