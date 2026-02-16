Au-delà de la sécurité brute, CyberGhost VPN excelle par sa segmentation par usage. En 2026, le contournement des géoblocages est devenu une science.

CyberGhost déploie des serveurs spécifiquement optimisés pour chaque plateforme (streaming 4K, gaming à bas ping, P2P). Cette spécialisation garantit des adresses IP moins susceptibles d'être blacklistées par les services de VOD. Couplé à un audit "No-Log" réalisé par un cabinet indépendant de renom (type Deloitte), il offre une garantie de transparence que peu d'acteurs peuvent égaler.

Cette optimisation logicielle garantit une stabilité de débit et un accès aux contenus étrangers bien plus fluide, réduisant presque à néant les risques de détection par les plateformes de vidéo à la demande. C'est l'assurance d'une expérience "clé en main" sans bidouillage technique.