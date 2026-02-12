Si CyberGhost reste l'un des piliers du marché face à des géants comme NordVPN ou Proton, c'est avant tout pour sa simplicité d'usage. Contrairement à d'autres services qui vous laissent chercher le meilleur serveur manuellement, CyberGhost propose des catégories dédiées : Streaming, Gaming, ou Torrenting.

Le roi du streaming : En février 2026, il reste l'un des rares à débloquer systématiquement les catalogues US de Netflix, Disney+ et Hulu avec des serveurs optimisés. La lecture est fluide en 4K grâce à l'intégration efficace du protocole WireGuard.

Confidentialité sérieuse : Basé en Roumanie (hors alliances de surveillance), le service a vu sa politique "No Logs" auditée avec succès par Deloitte. Vos données de navigation ne sont ni stockées, ni revendues.

Équipement complet : Un seul compte permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément (Android, iOS, Windows, Mac, Linux et même Android TV).