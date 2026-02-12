CyberGhost ne lésine pas sur les promos avec une offre à 2,03 €/mois incluant 4 mois gratuits. Sécurité, streaming 4K et simplicité : c’est le moment idéal pour verrouiller votre vie privée pour les deux prochaines années sans vous ruiner. Analyse d'un deal immanquable.
Alors que les prix des abonnements numériques ont tendance à s'envoler en 2026, CyberGhost frappe fort avec une offre agressive sur son forfait longue durée. Entre serveurs dédiés au streaming et politique de confidentialité auditée, ce VPN est-il l'affaire de l'année ?
⚡ L'offre en un clin d'œil :
- CyberGhost VPN (Abonnement 2 ans) : 2,03 € par mois (-83 % de réduction)
- Bonus : + 4 mois offerts (soit 28 mois de protection totale)
- Garantie : 45 jours "Satisfait ou Remboursé"
Pourquoi nous recommandons CyberGhost VPN ?
Si CyberGhost reste l'un des piliers du marché face à des géants comme NordVPN ou Proton, c'est avant tout pour sa simplicité d'usage. Contrairement à d'autres services qui vous laissent chercher le meilleur serveur manuellement, CyberGhost propose des catégories dédiées : Streaming, Gaming, ou Torrenting.
Le roi du streaming : En février 2026, il reste l'un des rares à débloquer systématiquement les catalogues US de Netflix, Disney+ et Hulu avec des serveurs optimisés. La lecture est fluide en 4K grâce à l'intégration efficace du protocole WireGuard.
Confidentialité sérieuse : Basé en Roumanie (hors alliances de surveillance), le service a vu sa politique "No Logs" auditée avec succès par Deloitte. Vos données de navigation ne sont ni stockées, ni revendues.
Équipement complet : Un seul compte permet de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément (Android, iOS, Windows, Mac, Linux et même Android TV).
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes
Bon plan Cyberghost : est-ce vraiment une si bonne affaire ?
À 2,03 € par mois (pour un total de 56,94 € prélevés une seule fois pour 28 mois), CyberGhost se positionne sur le segment "Budget Premium".
Le comparatif rapide :
- NordVPN : Environ 3,09 € par mois pour son offre Basique (plus rapide, mais plus cher).
- Surfshark : Environ 1,99 € par mois (concurrent direct, mais réseau de serveurs moins vaste).
- Proton VPN : Environ 2,99 € par mois (plus éthique/sécurisé, mais moins orienté streaming grand public).
💡L'astuce de la rédac : N'oubliez pas que la garantie de 45 jours vous permet de tester le service sur tous vos appareils et de vérifier s'il débloque bien votre plateforme préférée. Si ce n'est pas le cas, un simple message au support suffit pour être remboursé intégralement.
Le verdict Clubic : le choix n°1 pour le meilleur rapport "Tranquillité / Prix"
Pour trancher sans complaisance, il faut regarder au-delà du prix de 2,03 €/mois.
À ce tarif, votre protection numérique sur 28 mois coûte l'équivalent d'un café en terrasse par mois. C'est un investissement dérisoire si on le compare au coût d'un seul abonnement de streaming (Netflix ou Disney+) dont vous pouvez décupler le catalogue grâce au VPN.
CyberGhost n'est pas le VPN le plus rapide du monde, ni le plus complexe, mais c'est le plus "honnête" dans sa proposition : il sécurise votre navigation et débloque vos contenus sans que vous ayez besoin d'un manuel d'utilisation de 50 pages. À environ 57 € pour plus de deux ans, le risque financier est quasi nul, surtout avec la garantie de remboursement étendue à un mois et demi.
