En ce début d’année 2026, les usages numériques continuent de s’intensifier : télétravail, streaming, paiements en ligne ou connexions sur des réseaux Wi-Fi publics font désormais partie du quotidien. Dans ce contexte, sécuriser ses données personnelles devient une priorité.
Bonne nouvelle, NordVPN propose actuellement une offre intéressante avec son abonnement longue durée à 3,39 € par mois pendant 2 ans, une solution accessible pour renforcer sa sécurité en ligne sans exploser son budget.
Pourquoi un VPN reste utile en 2026
Au-delà de la sécurité, un VPN permet également de masquer votre adresse IP, ce qui limite le suivi publicitaire et offre un accès plus souple à certains contenus géo-restreints. Pour de nombreux utilisateurs, c’est un outil qui améliore à la fois la confidentialité et le confort de navigation.
- storage8922 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN : un service reconnu pour sa fiabilité
Noté 9,1/10 dans son test, NordVPN s’est imposé comme l’un des VPN les plus populaires grâce à un bon équilibre entre sécurité, vitesse et simplicité d’utilisation. Le service repose sur des protocoles de chiffrement modernes et applique une politique stricte de non-conservation des données de navigation. Autrement dit, votre activité en ligne n’est ni enregistrée ni exploitée.
Son réseau de serveurs répartis dans de nombreux pays permet de conserver des débits stables, même pour des usages exigeants comme le streaming en haute définition, les visioconférences ou le téléchargement de fichiers volumineux. Dans la pratique, l’impact sur la vitesse reste limité, ce qui rend le service confortable à utiliser au quotidien.
Une protection pour tous vos appareils
Avec un seul abonnement, NordVPN permet de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. Ordinateur, smartphone, tablette ou même Smart TV peuvent ainsi être sécurisés avec un seul compte. Cette approche multi-appareils en fait une solution adaptée aussi bien à un usage personnel qu’à un foyer entier.
L’interface, disponible en français, reste simple à prendre en main, même pour les utilisateurs peu familiers avec les outils de cybersécurité. En quelques clics, il est possible de se connecter à un serveur sécurisé et de naviguer en toute tranquillité.
NordVPN propose actuellement une formule longue durée avec un tarif ramené à 3,39 € par mois pendant 2 ans. Ce type d’abonnement permet d’accéder à un service premium pour un coût mensuel très raisonnable, souvent inférieur à celui d’un abonnement de streaming ou d’un café par semaine.
Comme souvent avec ce type d’offre, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est incluse. Cela permet de tester le service dans des conditions réelles, sans engagement définitif.