Au-delà de la sécurité, un VPN permet également de masquer votre adresse IP, ce qui limite le suivi publicitaire et offre un accès plus souple à certains contenus géo-restreints. Pour de nombreux utilisateurs, c’est un outil qui améliore à la fois la confidentialité et le confort de navigation.

